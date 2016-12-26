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Кубок Шпенглера: минское "Динамо" забросило 7 шайб сборной Канады

27.12.2016 08:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" с победы стартовал в Кубке Шпенглера, одержав уверенную победу над сборной Канады, составленной преимущественно из игроков, выступающих в европейских лигах, со счетом 4:7 (2:3, 1:0, 4:1).

Матч сборная Канады — "Динамо-Минск" состоялся накануне поздно вечером в Давосе (Швейцария) на "Валиант Арене". В составе победителей отметились Александр Матерухин (3-я минута), Евгений Ковыршин (17 и 51), Евгений Лисовец (31), Дмитрий Коробов (47), Сергей Дрозд (55) и Никита Комаров (59). У канадцев точные броски на счету Эндрю Эббета (6), Максима Норо (13 и 41), Мэйсона Рэймонда (14). К слову, у белорусов лучшим игроком матча был назван Дрозд.

Во встрече не принимали участие новички минчан швед Фредрик Петтерссон и американец Аарон Палушай.

Перед матчем главный тренер "зубров" Крэйг Вудкрофт отметил, что для любой команды большая честь принимать участие в старейшем хоккейном турнире планеты. По его словам, борьба за Кубок Шпенглера будет увлекательной. "Мы будем выкладываться в каждом матче турнира и постараемся достойно представить клуб и страну на этом Кубке", — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.

Белорусская команда второй раз участвует в престижном турнире, который проводится в Давосе в 90-й раз. В 2009 году хоккеисты "Динамо" выиграли почетный трофей.

Благодаря успеху во встрече с "кленовыми" минчане получат день отдыха, а второй матч в группе Каттини проведут в среду, 28 декабря, со швейцарским "Давосом".

Группа Каттини: "Динамо-Минск" — 3 очка (1 игра), "Давос" — 0 (0), Канада — 0 (1).

 
Теги: Минск
 
 
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По ходу матча "бело-синие" дважды были в роли догоняющих - 1:3 в первом периоде и 3:4 в третьем, - однако минчане смогли собраться и вырвать победу.

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