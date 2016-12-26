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Меркулов станет ассистентом Геращенко в «Гомеле», Юсипец возглавит дубль
27.12.2016 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Алексей Меркулов станет ассистентом Вячеслава Геращенко в «Гомеле».
Напомним, Меркулов возглавлял «Гомель» в сезонах 2013 и 2014.
Главным тренером дубля станет Андрей Юсипец, до этого работавший в клубе с одной из юношеских команд.
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Белорусский специалист Алексей Меркулов станет ассистентом Вячеслава Геращенко в «Гомеле».
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