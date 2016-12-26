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Игорь Стасевич: «Если бы представилась такая возможность, я бы с удовольствие поехал играть за границу»
27.12.2016 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признался, что хотел бы попробовать себя в зарубежном чемпионате.
«Еще хочется мне поехать куда-то, в какую-нибудь другую страну. Это новые эмоции, новый вызов. Прекрасно понимаю, что сделать это в текущих реалиях очень тяжело. Не такой молодой я уже, хотя чувствую себя прекрасно, даже лучше, чем в юные годы.
Если бы представилась такая возможность, я бы с удовольствие поехал за границу. Дети большие, их можно брать с собой», – сказал Стасевич в программе «Панорама» на канале «Беларусь 1».
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Игорь Стасевич: «Если бы представилась такая возможность, я бы с удовольствие поехал играть за границу»
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич признался, что хотел бы попробовать себя в зарубежном чемпионате.
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