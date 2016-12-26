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Минское "Динамо" выиграло у европейской сборной Канады в стартовом матче Кубка Шпенглера

27.12.2016 01:24 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. С победы стартовали хоккеисты минского "Динамо" на Кубке Шпенглера в швейцарском Давосе.

В ночь на 27 декабря белорусская команда со счетом 7:4 (2:3, 1:0, 4:1) взяла верх над сборной Канады, составленной из игроков, выступающих в Европе.

Шайбы забросили: 1:0 — Александр Матерухин (ассистент — Кирилл Готовец, 2.02), 1:1 — Эндрю Эббет (Дастин Джеффри, Мэйсон Рэймонд, 5.11), 1:2 — Максим Норо (Эндрю Эббет, 12.57, в большинстве), 1:3 — Мэйсон Рэймонд (Марк Флуд, 13.58, в большинстве), 2:3 — Евгений Ковыршин (Никита Комаров, Александр Матерухин, 16.50), 3:3 — Евгений Лисовец (Мэтт Эллисон, Александр Матерухин, 30.44), 3:4 — Максим Норо (Джейкоб Микфликер, 40.33, в большинстве), 4:4 — Дмитрий Коробов (Никита Комаров, 46.30), 5:4 — Евгений Ковыршин (Роб Клинкхаммер, 50.25, в большинстве), 6:4 — Сергей Дрозд (Роман Граборенко, 54.20), 7:4 — Никита Комаров (Кристиан Хенкель, 58.25, в пустые ворота).

29 декабря "Динамо" встретится с "Давосом". Белорусский клуб выигрывал этот турнир в 2009 году.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. С победы стартовали хоккеисты минского "Динамо" на Кубке Шпенглера в швейцарском Давосе. В ночь на 27 декабря белорусская команда со счетом 7:4 (2:3,...

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