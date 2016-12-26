|
Крэйг Вудкрофт: «Разумеется, моим мнением интересовались при расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом, но это решение клубного руководства»
27.12.2016 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный трненер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом.
— Какова ваша роль в расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом?
— Это решение клубного руководства.
— Но вашим мнением интересовались?
— Разумеется. Мы же постоянно общаемся... Но конечное решение не мое. Такое случается в хоккее. И я точно знаю: ни с кем из этих хоккеистов клуб не обращался плохо. Мой опыт говорит о том, что в «Динамо» к людям всегда относятся с уважением. Не думаю, что кто-то из ушедших затаил обиду.
— В интервью они политкорректны и позитивны. Но кто знает, что думают на самом деле...
— Не вижу причин, почему ребята должны говорить неправду, – сказал Вудкрофт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крэйг Вудкрофт: «Разумеется, моим мнением интересовались при расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом, но это решение клубного руководства»
Главный трненер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии