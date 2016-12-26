Главный трненер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом.

— Какова ваша роль в расторжении контрактов с Лингле, Крайчеком и Бэйленом?

— Это решение клубного руководства.

— Но вашим мнением интересовались?

— Разумеется. Мы же постоянно общаемся... Но конечное решение не мое. Такое случается в хоккее. И я точно знаю: ни с кем из этих хоккеистов клуб не обращался плохо. Мой опыт говорит о том, что в «Динамо» к людям всегда относятся с уважением. Не думаю, что кто-то из ушедших затаил обиду.

— В интервью они политкорректны и позитивны. Но кто знает, что думают на самом деле...

— Не вижу причин, почему ребята должны говорить неправду, – сказал Вудкрофт.

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