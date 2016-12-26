По сведениям газеты «Прессбол», решение относительно места проведения восьмого этапа Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, примет ИБУ.

«От кандидатов не требуется специальной заявки, Бессеберг (глава IBU – прим.) со товарищи рассмотрит возможные варианты. Только по срокам пока не ясно», – говорится в тексте журналистки Татьяны Лукашенко.

Также источник «Прессбола» утверждает, что в случае переноса этапа Кубка мира в Раубичи Беларусь в состоянии обеспечить трассу снегом даже в случае положительной температуры.

«В конце прошлого года на базе в Новополоцке испытывали арендованную у финнов снежную установку, способную функционировать при температуре до плюс двадцати! Агрегат отлично справился в предложенных условиях и в случае необходимости настреляет снега и в марте. Вместе с тем в распоряжении «Раубичей» все снежные пушки из Веснянки, Силичей и Логойска. Их общей мощи хватит, чтобы соорудить хотя бы одну петлю. Главное, чтобы февраль обеспечил неделю-другую морозов», – говорится в тек4сте материала.

Отметим, что этап Кубка мира запланирован на 6-12 марта.

Ранее сообщалось, что бюджет этапа Кубка мира в Нове-место составил 2,25 млн долларов.