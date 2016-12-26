Защитники Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило, а также полузащитники Антон Матвеенко и Алексей Легчилин могут покинуть «Минск».

Не исключено, что кто-то из футболистов останется в клубе, если поиск иных вариантов продолжения карьеры не увенчается успехом.

Ранее сообщалось, что «Минск» покинут Ковель, Климович, Чович, Макаров и Сачивко.

«Уйдет Ковель – будет играть Васильев. Ничего страшного». «Минск» на пороге огромной перестройки