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Омельянчук, Веретило, Матвеенко, Легчилин, Трубило покинут «Минск»
27.12.2016 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитники Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило, а также полузащитники Антон Матвеенко и Алексей Легчилин могут покинуть «Минск».
Не исключено, что кто-то из футболистов останется в клубе, если поиск иных вариантов продолжения карьеры не увенчается успехом.
Ранее сообщалось, что «Минск» покинут Ковель, Климович, Чович, Макаров и Сачивко.
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Защитники Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило, а также полузащитники Антон Матвеенко и Алексей Легчилин могут покинуть «Минск».
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