﻿﻿ Омельянчук, Веретило, Матвеенко, Легчилин, Трубило покинут «Минск». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Омельянчук, Веретило, Матвеенко, Легчилин, Трубило покинут «Минск»

27.12.2016 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитники Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило, а также полузащитники Антон Матвеенко и Алексей Легчилин могут покинуть «Минск».

Не исключено, что кто-то из футболистов останется в клубе, если поиск иных вариантов продолжения карьеры не увенчается успехом.

Ранее сообщалось, что «Минск» покинут Ковель, Климович, Чович, Макаров и Сачивко.

«Уйдет Ковель – будет играть Васильев. Ничего страшного». «Минск» на пороге огромной перестройки

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитники Сергей Омельянчук, Олег Веретило, Виталий Трубило, а также полузащитники Антон Матвеенко и Алексей Легчилин могут покинуть «Минск».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Климович может перейти в минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика