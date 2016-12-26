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Климович может перейти в минское «Динамо»
27.12.2016 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает сообщество минского «Динамо» «Вконтакте», существует большая вероятность того, что в ближайшее время контракт с клубом подпишет вратарь «Минска» Андрей Климович.
Напомним, ранее Климович написал заявление об уходе из «Минска».
Ранее 28-летний голкипер
Интерес к Климовичу также
В сезоне-2016 Климович был признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси.
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Как сообщает сообщество минского «Динамо» «Вконтакте», существует большая вероятность того, что в ближайшее время контракт с клубом подпишет вратарь «Минска»...
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