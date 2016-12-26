Как сообщает сообщество минского «Динамо» «Вконтакте», существует большая вероятность того, что в ближайшее время контракт с клубом подпишет вратарь «Минска» Андрей Климович.

Напомним, ранее Климович написал заявление об уходе из «Минска».

Ранее 28-летний голкипер заявил о желании уехать за границу.

Интерес к Климовичу также проявляют «Шахтер» и брестское «Динамо».

В сезоне-2016 Климович был признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси.