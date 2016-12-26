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Мелитина Станюта: «Президентская стипендия – то, за счет чего живут спортсмены. После медального ЧМ каждый месяц в течение года будут начислять 20 млн»
27.12.2016 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о зарплатах спортсменок в Беларуси.
— Сколько зарабатывают гимнастки в Беларуси?
— По-разному. Это зависит от ставки и от наличия президентской стипендии. У нас есть зарплата и стипендия. Президентская стипендия — то, за счет чего живут спортсмены.
Допустим, в 2013 году стала бронзовым призером в многоборье. Значит, весь следующий год будут ежемесячно начислять 20 миллионов рублей. Все эти ставки регламентированы и ранжируются по достоинству завоеванной медали. Если я завоевала медаль не в олимпийской дисциплине, то ставка в следующем году ниже. Если не завоевала ничего, то значит, ничего и не заработала. Благо каждый мой чемпионат мира оказывался медальным.
— Самый большой ваш гонорар?
— Наверное, премия по окончании сезона или за три медали на чемпионате мира. Сумму не помню. Честно. Но она была в несколько раз больше моей зарплаты, – сказала Станюта.
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Мелитина Станюта: «Президентская стипендия – то, за счет чего живут спортсмены. После медального ЧМ каждый месяц в течение года будут начислять 20 млн»
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о зарплатах спортсменок в Беларуси.
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