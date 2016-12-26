Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о зарплатах спортсменок в Беларуси.

— Сколько зарабатывают гимнастки в Беларуси?

— По-разному. Это зависит от ставки и от наличия президентской стипендии. У нас есть зарплата и стипендия. Президентская стипендия — то, за счет чего живут спортсмены.

Допустим, в 2013 году стала бронзовым призером в многоборье. Значит, весь следующий год будут ежемесячно начислять 20 миллионов рублей. Все эти ставки регламентированы и ранжируются по достоинству завоеванной медали. Если я завоевала медаль не в олимпийской дисциплине, то ставка в следующем году ниже. Если не завоевала ничего, то значит, ничего и не заработала. Благо каждый мой чемпионат мира оказывался медальным.

— Самый большой ваш гонорар?

— Наверное, премия по окончании сезона или за три медали на чемпионате мира. Сумму не помню. Честно. Но она была в несколько раз больше моей зарплаты, – сказала Станюта.