﻿ Мелитина Станюта: «Президентская стипендия – то, за счет чего живут спортсмены. После медального ЧМ каждый месяц в течение года будут начислять 20 млн». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мелитина Станюта: «Президентская стипендия – то, за счет чего живут спортсмены. После медального ЧМ каждый месяц в течение года будут начислять 20 млн»

27.12.2016 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о зарплатах спортсменок в Беларуси.

— Сколько зарабатывают гимнастки в Беларуси?

— По-разному. Это зависит от ставки и от наличия президентской стипендии. У нас есть зарплата и стипендия. Президентская стипендия — то, за счет чего живут спортсмены.

Допустим, в 2013 году стала бронзовым призером в многоборье. Значит, весь следующий год будут ежемесячно начислять 20 миллионов рублей. Все эти ставки регламентированы и ранжируются по достоинству завоеванной медали. Если я завоевала медаль не в олимпийской дисциплине, то ставка в следующем году ниже. Если не завоевала ничего, то значит, ничего и не заработала. Благо каждый мой чемпионат мира оказывался медальным.

— Самый большой ваш гонорар?

— Наверное, премия по окончании сезона или за три медали на чемпионате мира. Сумму не помню. Честно. Но она была в несколько раз больше моей зарплаты, – сказала Станюта.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нойер 4-й раз подряд стал голкипером года по версии IFFHS, Буффон и Патрисиу – в тройке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика