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Источник Sputnik.by: «Расследование уголовного дела в отношении Чижа продолжается, речь о помиловании пока не идет»

27.12.2016 11:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Расследование уголовного дела в отношении владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа продолжается, речь о помиловании пока не идет, сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования дела.

Чиж и еще пять топ-менеджеров «Трайпла» были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации. Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года. Тогда эксперты заявили о том, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют.

«Есть информация, что ему сначала предстоит разобраться со всеми долгами перед государством, а потом будет идти речь о помиловании», — сообщил источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела в отношении бизнесмена.

По его словам, Чижу определили срок для того, чтобы он мог решить вопросы с долгами перед государством. Собеседник агентства отметил, что ряд условий, которые приближают к закрытию уголовного дела, Чиж уже выполнил, но предстоит еще напрячься, чтобы дойти до финала. Срок, который отвели бизнесмену, довольно длительный, потому что нерешенных вопросов много, скорее всего, эти вопросы он будет закрывать в течение всего следующего года.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении Чижа не закрыто. Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Есть основания полагать, что Чиж возместил сумму, которая фигурировала в материалах уголовного дела — 12-13 миллионов долларом с применением коэффициента.

«В Беларуси коэффициент меньше двух не применяют. Сумма с учетом коэффициента Чижа набежала немаленькая — до 30 миллионов долларов. Скорее всего, он ее уже нашел. Но для помилования предстоит рассчитаться и с другими долгами, например, по кредитам в банках», — сказал собеседник агентства.

 
 
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Расследование уголовного дела в отношении владельца группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа продолжается, речь о помиловании пока не идет, сообщил Sputnik источник,...

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