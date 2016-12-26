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Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS, Зидан – 2-й, Раньери – 3-й
27.12.2016 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира.
Лучшим в 2016 году признан главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (113 очков).
В тройку вошли тренер «Реала» Зинедин Зидан (108) и тренер «Лестера» Клаудио Раньери (86).
1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113
2. Зинедин Зидан («Реал») – 108
3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86
4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») – 62
5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») – 38
6. Луис Энрике («Барселона») – 24
7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16
8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15
9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6
10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира.
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