﻿﻿ Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS, Зидан – 2-й, Раньери – 3-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS, Зидан – 2-й, Раньери – 3-й

27.12.2016 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира.

Лучшим в 2016 году признан главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне (113 очков).

В тройку вошли тренер «Реала» Зинедин Зидан (108) и тренер «Лестера» Клаудио Раньери (86).

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113

2. Зинедин Зидан («Реал») – 108

3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86

4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») – 62

5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») – 38

6. Луис Энрике («Барселона») – 24

7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16

8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6

10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Рыженков: «На сегодняшний день ситуация с допингом в Беларуси улучшилась весьма значительно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика