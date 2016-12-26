Первый вице-президент НОК Максим Рыженков подвел спортивные итоги 2016 года, и в первую очередь, отметил результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Мы ожидали несколько иного выступления наших атлетов, но все же нам есть кем гордиться, начиная от чемпиона Олимпийских игр Владислава Гончарова и заканчивая Самсоновым и Мазуренок, которые, к сожалению, не завоевали медалей, но показали очень высокий уровень подготовки.

Впервые в Минск съехались руководители всех олимпийских комитетов стран Европы, руководители европейских федераций и многих спортивных организаций мира. Были приняты судьбоносные решения. В частности, Беларусь получила право проведения вторых Европейских игр в 2019 году.

Сейчас никто не может сказать, что в Беларуси есть хоть какие-то предпосылки к поощрению или избеганию наказания при использовании допинга. Разумеется, перепроверки затронули и нас. Но все эти проблемы пришли из прошлого. На сегодняшний день ситуация улучшилась весьма значительно», — отметил Максим Рыженков.