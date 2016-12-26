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Артем Челядинский: «Минское «Динамо»? Возможно, это будет должность в структуре клуба, играющего тренера»
27.12.2016 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
38-летний Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.
— Поясните ситуацию с минским «Динамо». Ходили слухи, что «бело-голубые» не хотят видеть вас в своих рядах в следующем сезоне.
— У нас назначена встреча с генеральным директором, на которой мы обсудим все контрактные моменты. На сегодня срок действия моего контракта истек.
— К чему склоняетесь?
— Сложно сказать. Я пока еще действующий игрок. Будем разговаривать и исходить из того, что предложит клуб. Если «Динамо» пожелает оставить меня в качестве игрока, то просто супер. Возможно, это будет должность в структуре клуба, играющего тренера.
— То есть рассматриваете вариант с завершением карьеры?
— Я пока еще не разговаривал с Алимом Селимовым, так что не могу сообщить о планах. Думаю, у него сейчас хватает проблем и без наших с ним разговоров. Нужно в том числе заниматься комплектованием команды. Я не такой игрок, за которым надо бегать. Чтобы говорить о продолжении или завершении карьеры, нужно от чего-то отталкиваться. Тогда можно будет обсуждать. Вдруг мне поступит предложение, от которого я не смогу отказаться? – сказал Челядинский.
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Артем Челядинский: «Минское «Динамо»? Возможно, это будет должность в структуре клуба, играющего тренера»
38-летний Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.
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