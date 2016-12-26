38-летний Артем Челядинский рассказал о вариантах продолжения карьеры.

— Поясните ситуацию с минским «Динамо». Ходили слухи, что «бело-голубые» не хотят видеть вас в своих рядах в следующем сезоне.

— У нас назначена встреча с генеральным директором, на которой мы обсудим все контрактные моменты. На сегодня срок действия моего контракта истек.

— К чему склоняетесь?

— Сложно сказать. Я пока еще действующий игрок. Будем разговаривать и исходить из того, что предложит клуб. Если «Динамо» пожелает оставить меня в качестве игрока, то просто супер. Возможно, это будет должность в структуре клуба, играющего тренера.

— То есть рассматриваете вариант с завершением карьеры?

— Я пока еще не разговаривал с Алимом Селимовым, так что не могу сообщить о планах. Думаю, у него сейчас хватает проблем и без наших с ним разговоров. Нужно в том числе заниматься комплектованием команды. Я не такой игрок, за которым надо бегать. Чтобы говорить о продолжении или завершении карьеры, нужно от чего-то отталкиваться. Тогда можно будет обсуждать. Вдруг мне поступит предложение, от которого я не смогу отказаться? – сказал Челядинский.