﻿ Александр Глеб стал отцом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Глеб стал отцом

27.12.2016 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь. Мама с девочкой чувствуют себя хорошо. Отец находится рядом и одним из первых взял дочку на руки.

Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями, о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Первенец знаменитого спортсмена родился в том же вип-отделении 6-го минского роддома, где 1 октября олимпийская чемпионка Дарья Домрачева родила дочь Ксению.

Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть дочь от предыдущего брака – Анастасия, которая живет вместе с парой.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS, Зидан – 2-й, Раньери – 3-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика