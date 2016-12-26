27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь. Мама с девочкой чувствуют себя хорошо. Отец находится рядом и одним из первых взял дочку на руки.

Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями, о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Первенец знаменитого спортсмена родился в том же вип-отделении 6-го минского роддома, где 1 октября олимпийская чемпионка Дарья Домрачева родила дочь Ксению.

Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть дочь от предыдущего брака – Анастасия, которая живет вместе с парой.