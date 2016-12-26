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Александр Глеб стал отцом
27.12.2016 12:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь. Мама с девочкой чувствуют себя хорошо. Отец находится рядом и одним из первых взял дочку на руки.
Александр и Светлана не афишировали, что скоро станут родителями, о беременности супруги лучшего белорусского футболиста знал лишь узкий круг. Первенец знаменитого спортсмена родился в том же вип-отделении 6-го минского роддома, где 1 октября олимпийская чемпионка Дарья Домрачева родила дочь Ксению.
Для Александра это первый ребенок, у Светланы есть дочь от предыдущего брака – Анастасия, которая живет вместе с парой.
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27 декабря в 10.30 утра у Александра Глеба и его жены Светланы родилась дочь.
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