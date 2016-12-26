Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что место проведения перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира будет определено в середине января.

«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится.

Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту», – рассказал Бессеберг.