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Место проведения перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира будет определено в середине января
27.12.2016 13:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что место проведения перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира будет определено в середине января.
«Ожидаю, что в середине января ситуация прояснится.
Для принятия решения потребуется время, поскольку нам надо обговорить ситуацию с телевизионными компаниями, состыковать сетку вещания с соревнованиями по другим зимним видам спорта, такими как чемпионат мира по лыжным видам спорта, горнолыжному спорту», – рассказал Бессеберг.
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что место проведения перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира будет определено в...
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