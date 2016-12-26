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Ибрагимович в 2016 году забил 50 голов на клубном уровне, Месси – 51
27.12.2016 14:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович повторил личный рекорд по голам за клубы в течение одного календарного года.
35-летний шведский форвард в 2016 году забил 50 голов за «ПСЖ» и «МЮ». Подобное удавалось Ибрагимовичу лишь в 2012 году.
По итогам этого года только форвард «Барселоны» Лионель Месси забил за клуб больше, чем Ибрагимович (51 гол).
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович повторил личный рекорд по голам за клубы в течение одного календарного года.
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