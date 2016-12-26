Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович повторил личный рекорд по голам за клубы в течение одного календарного года.

35-летний шведский форвард в 2016 году забил 50 голов за «ПСЖ» и «МЮ». Подобное удавалось Ибрагимовичу лишь в 2012 году.

По итогам этого года только форвард «Барселоны» Лионель Месси забил за клуб больше, чем Ибрагимович (51 гол).