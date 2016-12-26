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Юрий Альберс: «Неделю назад Домрачева подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе»
27.12.2016 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе кубка мира, который стартует в немецком Оберхофе 5-го января. Об этом cообщил главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс.
«Я не общался с Дашей сейчас, но я разговаривал с ней неделю назад. Она подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе. Дай Бог, чтоб она была здорова, и все прошло без сбоев», – сказал Альберс.
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 6 по 8 января.
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Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе кубка мира, который стартует в немецком Оберхофе 5-го...
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