Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева из Беларуси вернется в большой биатлон на четвертом этапе кубка мира, который стартует в немецком Оберхофе 5-го января. Об этом cообщил главный тренер белорусской сборной Юрий Альберс.

«Я не общался с Дашей сейчас, но я разговаривал с ней неделю назад. Она подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе. Дай Бог, чтоб она была здорова, и все прошло без сбоев», – сказал Альберс.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 6 по 8 января.