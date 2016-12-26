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Джефф Плэтт: «Все мы уважаем СКА. Но я вернулся исключительно ради Кубка Гагарина»
27.12.2016 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард ЦСКА Джефф Плэтт ответил на вопрос о том, может ли московская команда превзойти СКА в Западной конференции.
«Все мы уважаем СКА, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы.
Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина. В прошлом сезоне мы остановились в 60 минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь», – сказал нападающий.
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Форвард ЦСКА Джефф Плэтт ответил на вопрос о том, может ли московская команда превзойти СКА в Западной конференции.
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