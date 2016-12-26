Форвард ЦСКА Джефф Плэтт ответил на вопрос о том, может ли московская команда превзойти СКА в Западной конференции.

«Все мы уважаем СКА, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы.

Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина. В прошлом сезоне мы остановились в 60 минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь», – сказал нападающий.