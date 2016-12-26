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Фомичев заключил новый контракт с «Торпедо-БелАЗ»
27.12.2016 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Голкипер Валерий Фомичев сегодня заключил новый двухлетний контракт с жодинским «Торпедо-БелАЗ».
В минувшем сезоне 28-летний вратарь провел 24 матча в составе автозаводцев, в которых пропустил 23 гола.
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Голкипер Валерий Фомичев сегодня заключил новый двухлетний контракт с жодинским «Торпедо-БелАЗ».
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