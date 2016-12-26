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Corriere dello Sport: Хамес готов летом перейти в «Ювентус»
27.12.2016 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии.
«Ювентус» интересуется 25-летним хавбеком сборной Колумбии, который готов летом перейти в туринский клуб.
В этом сезоне Хамес провел 8 матчей в примере, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.
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Атакующий полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии.
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