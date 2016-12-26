﻿ Corriere dello Sport: Хамес готов летом перейти в «Ювентус». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Corriere dello Sport: Хамес готов летом перейти в «Ювентус»

27.12.2016 15:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Атакующий полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии.

«Ювентус» интересуется 25-летним хавбеком сборной Колумбии, который готов летом перейти в туринский клуб.

В этом сезоне Хамес провел 8 матчей в примере, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

ФОТО

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Атакующий полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в Италии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фомичев заключил новый контракт с «Торпедо-БелАЗ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика