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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб стал отцом

27.12.2016 17:05 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. 35-летний белорусский футболист Александр Глеб стал отцом. 27 декабря в столичном роддоме № 6 супруга Глеба Светлана родила дочь.

Брак со Светланой — второй для Глеба. Два года назад футболист развелся с бывшей участницей группы "Топлесс" Анастасией Косенковой, а со Светланой познакомился в свой день рождения, 1 мая 2015 года.

Воспитанник школы минского "Динамо", Глеб является одним из самых ярких игроков в суверенной истории. Он шесть раз был признан лучшим футболистом страны. Полузащитник выступал в ряде именитых европейских клубов: "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Бирмингем", "Вольфсбург".

В составе "Барселоны" в сезоне-2008/2009 он стал победителем Лиги чемпионов.

Последние два сезона он завершал в составе борисовского БАТЭ.

В составе национальной сборной Беларуси Глеб провел 76 матчей, в которых забил шесть мячей.


Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 декабря. 35-летний белорусский футболист Александр Глеб стал отцом. 27 декабря в столичном роддоме № 6 супруга Глеба Светлана родила дочь. Брак со Светланой...

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