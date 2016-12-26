Минск, 27 декабря. 35-летний белорусский футболист Александр Глеб стал отцом. 27 декабря в столичном роддоме № 6 супруга Глеба Светлана родила дочь.

Брак со Светланой — второй для Глеба. Два года назад футболист развелся с бывшей участницей группы "Топлесс" Анастасией Косенковой, а со Светланой познакомился в свой день рождения, 1 мая 2015 года.

Воспитанник школы минского "Динамо", Глеб является одним из самых ярких игроков в суверенной истории. Он шесть раз был признан лучшим футболистом страны. Полузащитник выступал в ряде именитых европейских клубов: "Штутгарт", "Арсенал", "Барселона", "Бирмингем", "Вольфсбург".

В составе "Барселоны" в сезоне-2008/2009 он стал победителем Лиги чемпионов.

Последние два сезона он завершал в составе борисовского БАТЭ.

В составе национальной сборной Беларуси Глеб провел 76 матчей, в которых забил шесть мячей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб стал отцом Минск, 27 декабря. 35-летний белорусский футболист Александр Глеб стал отцом. 27 декабря в столичном роддоме № 6 супруга Глеба Светлана родила дочь. Брак со Светланой...

Александр Ванкович, БелаПАН.