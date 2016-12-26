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Никола Лукич перешел в минское «Динамо»

27.12.2016 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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26-летний сербский полузащитник Никола Лукич стал игроком минского «Динамо».

Последним клубом футболиста был сербский «Вождовац». В рядах этого клуба Лукич провел 12 матчей, в которых набрал 3+1 балла по системе гол+пас.

По итогам 2016 года наш новичок вошел в символическую сборную сербской Суперлиги.

Также, ожидается вызов Лукича в национальную сербскую сборную на январские товарищеские матчи.

Лукич – воспитанник академии «Црвены Звезды».

Отметим, что с 2014-го года футболист выступал за «Минск». За 2 года в стане красно-синих Лукич провел 31 матч, в которых 4 раза отличился и еще 5 раз выступал в роли ассистента.

Никола Лукич перешел в минское «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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26-летний сербский полузащитник Никола Лукич стал игроком минского «Динамо».

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