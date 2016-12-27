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Егор Зубович: «Турнир друзей»? В воздухе витает нездоровая атмосфера. Это все неправильно со стороны Жуковского»
27.12.2016 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Егор Зубович не согласен с негативом вокруг «Турнира друзей», одним из организаторов которого является бывший футболист «Ислочи» Александр Тишкевич, который подозревается в участии в договорном матче.
«Конечно, расстраивают слухи вокруг турнира. В предыдущие годы была атмосфера праздника. А сейчас витает в воздухе нездоровая атмосфера. Кажется, что неправильно это все со стороны Жуковского. Это же просто «Турнир друзей». Побегать «пулю» можно и в зал сходить. То же самое. Это же не под эгидой АБФФ. Считаю, что это неправильно.
Зачем клубы обращаются? Все расстроились. У меня в команде должны были ребята из «Динамо» играть, они тоже расстроены, что не могут принять участие. Все-таки это дружеский турнир. Считаю, что неправильно все это вокруг него», – сказал Зубович в эфире программы «Спорт кадр».
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Егор Зубович: «Турнир друзей»? В воздухе витает нездоровая атмосфера. Это все неправильно со стороны Жуковского»
Нападающий Егор Зубович не согласен с негативом вокруг «Турнира друзей», одним из организаторов которого является бывший футболист «Ислочи» Александр Тишкевич,...
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