﻿ Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно»

27.12.2016 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о том, останется ли он в команде.

«Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно», – сказал Савицкий в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Ранее главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич заявил о том, что в своих рядах футболиста желает видеть БАТЭ, а также клубы из России и Польши.

Игорь Ковалевич: «Савицкого в своих рядах хочет видеть БАТЭ. Есть предложения из России и Польши»

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о том, останется ли он в команде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Рижской думы. Беларусь проиграла Латвии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика