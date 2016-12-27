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Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно»
27.12.2016 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о том, останется ли он в команде.
«Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно», – сказал Савицкий в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».
Ранее главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич заявил о том, что в своих рядах футболиста желает видеть БАТЭ, а также клубы из России и Польши.
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Павел Савицкий: «Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно»
Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о том, останется ли он в команде.
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