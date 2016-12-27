Полузащитник «Немана» Павел Савицкий рассказал о том, останется ли он в команде.

«Мое будущее? Есть одно конкретное предложение. Но не хочу озвучивать, после Нового года будет известно», – сказал Савицкий в эфире программы «Спорт кадр» на «Беларусь 5».

Ранее главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич заявил о том, что в своих рядах футболиста желает видеть БАТЭ, а также клубы из России и Польши.

Игорь Ковалевич: «Савицкого в своих рядах хочет видеть БАТЭ. Есть предложения из России и Польши»