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Кубок Шпенглера. «Давос» проиграл сборной Канады, «Автомобилист» уступил «Градец Кралове»

27.12.2016 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера. 

Кубок Шпенглера

Группа Торриани

Градец Кралове Чехия – Автомобилист Россия – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

0:1 – 1 Моня (Тимашов)

1:1 – 4 Ярушек

2:1 – 24 Кукумберг (Грегорц, Беднар)

2:2 – 37 Голышев (Торченюк)

2:3 – 39 Чайковски (Василевский)

3:3 – 52 Кукумберг (Павлас)

4:3 – 55 Ярушек (Джериньш)

Вратари: Рыбар – Сохатский

Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 3 (1), Автомобилист – 0 (2).

Группа Каттини

Давос Швейцария – сборная Канады – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

1:0 – 12 Ледин

1:1 – 16 Рэймонд (Геноуэй, Джеффри)

1:2 – 27 Эммертон

2:2 – 46 Рахими

2:3 – 47 Микфликер (Гормли)

2:4 – 53 Эббетт (Геноуэй)

3:4 – 56 Ледин (Визер)

Вратари: Сенн – Фукале

Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), сборная Канады – 3 (1), Давос – 0 (1). 

 

 
Теги: Минск
 
 
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