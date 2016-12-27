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Кубок Шпенглера. «Давос» проиграл сборной Канады, «Автомобилист» уступил «Градец Кралове»
27.12.2016 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
Градец Кралове Чехия – Автомобилист Россия – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
0:1 – 1 Моня (Тимашов)
1:1 – 4 Ярушек
2:1 – 24 Кукумберг (Грегорц, Беднар)
2:2 – 37 Голышев (Торченюк)
2:3 – 39 Чайковски (Василевский)
3:3 – 52 Кукумберг (Павлас)
4:3 – 55 Ярушек (Джериньш)
Вратари: Рыбар – Сохатский
Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 3 (1), Автомобилист – 0 (2).
Группа Каттини
Давос Швейцария – сборная Канады – 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
1:0 – 12 Ледин
1:1 – 16 Рэймонд (Геноуэй, Джеффри)
1:2 – 27 Эммертон
2:2 – 46 Рахими
2:3 – 47 Микфликер (Гормли)
2:4 – 53 Эббетт (Геноуэй)
3:4 – 56 Ледин (Визер)
Вратари: Сенн – Фукале
Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), сборная Канады – 3 (1), Давос – 0 (1).
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В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.
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