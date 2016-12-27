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Плэтт вернулся в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина

27.12.2016 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Белорусский нападающий ЦСКА Джефф Плэтт заявил, что единственной причиной его возвращения в состав "армейцев" является желание победить в Кубке Гагарина, сообщает агентство "Р-Спорт".

Плэтт вернулся в ЦСКА, чтобы выиграть Кубок Гагарина
© Sputnik Игорь Руссак
Хоккеист Джефф Плэтт рассказал, почему решил играть за белорусов

В середине декабря форвард перешел в ЦСКА из шведского "Векше Лейкерс", заключив контракт до конца сезона. Тогда главком команды Дмитрий Квартальнов заметил, что ЦСКА искал такого игрока и доволен его приобретением.

"Конечно, играя в Швеции, я следил за КХЛ, мне было интересно узнавать результаты. Реально ли снова выиграть Западную конференцию с таким СКА? Все мы уважаем их, но если бы мы не стремились к победе, то просто не играли бы в хоккей. Если мы сойдемся в плей-офф, то, поверьте, будем готовы. Я вернулся исключительно ради завоевания Кубка Гагарина, в прошлом сезоне мы остановились в шестидесяти минутах от победы. Надеюсь, что сможем сделать этот последний шаг теперь", — сказал Плэтт.

31-летний форвард выступал за "армейцев" в прошлом сезоне. В 67 матчах КХЛ (12 из них — в плей-офф) он забросил 27 шайб и отдал 18 голевых передач. ЦСКА в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина, где со счетом 3:4 в серии уступил магнитогорскому "Металлургу".

 
Теги: Минск
 
 
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Хоккеист вспомнил финальную серию прошлого сезона-2015/16, когда "армейцы" потерпели поражение от "Магнитки".

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