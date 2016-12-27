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"Юность" выиграла у "Немана" и увеличила отрыв до семи очков

27.12.2016 22:00 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 27 декабря. Матч лидеров хоккейного чемпионата страны "Неман" — "Юность", состоявшийся 27 декабря в Гродно, завершился победой гостей — 4:2. Занимающая первое место столичная команда оторвалась от соперника на семь очков.

Остальные результаты вторника: первая шестерка — "Шахтер" — "Металлург" — 5:0, "Гомель" — "Динамо-Молодечно" — 4:3; вторая шестерка — "Могилев" — "Лида" — 2:7, "Химик" — "Витебск" — 3:2, "Брест" — сборная U-20 — 2:1 (по буллитам). Накануне в перенесенном матче молодежная сборная была сильнее брестчан — 4:1.

В туре (с учетом перенесенной встречи) заброшено 40 шайб (с начала чемпионата — 1.074), из них хозяевами — 19 (567), гостями — 21 (507). Средняя результативность составила 5,71 гола за игру (6,32). Хозяева одержали 4 победы (всего 91, в т.ч. 6 в овертайме и 3 по буллитам) и потерпели 3 поражения (79, в т.ч. 5 в овертайме и 5 по буллитам). Зафиксирован 41 вариант итогового счета. Наиболее частые: 2:1 (17 раз), 4:1, 3:2 (по 16), 5:1, 3:1 (по 10), 4:2 (9), 6:1 (8), 7:2, 4:3 (по 7).

Положение команд в группе А (у всех по 29 игр): "Юность" — 75 очков (разница шайб 162-52), "Неман" — 68 (151-55), "Шахтер" — 60 (118-55), "Гомель" — 60 (110-54), "Динамо-Молодечно" — 54 (88-69), "Металлург" — 40 (77-86).

Положение команд в группе Б: "Лида" — 46 очков (28 игр; разница шайб 83-70), сборная U-20 — 32 (25; 72-69), "Витебск" — 25 (28; 60-126), "Химик" — 21 (28; 49-131), "Могилев" — 19 (28; 68-155), "Брест" — 10 (29; 36-152).

Следующий тур пройдет 10 января. 5 и 7 января состоятся пропущенные матчи во второй шестерке с участием сборной U-20.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 27 декабря. Матч лидеров хоккейного чемпионата страны "Неман" — "Юность", состоявшийся 27 декабря в Гродно, завершился победой гостей — 4:2....

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