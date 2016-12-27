﻿ Globe Soccer Awards-2016: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Сантуш – лучший тренер. 21.by
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Globe Soccer Awards-2016: Роналду – лучший игрок, «Реал» — лучший клуб, Сантуш – лучший тренер

28.12.2016 07:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

Форвард «Реала» Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста, лучшим клубом назван «Реал», а лучшим президентом – Флорентино Перес («Реал»).

Лучшим тренером стал Фернанду Сантуш (сборная Португалии), лучшим арбитром — Марк Клаттенбург, а бывшему форварду «Анжи» Самуэлю Это’О вручена награда за общие достижения в карьере.

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах признан лучшим арабским игроком-2016.

 

 
 
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Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам уходящего года.

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