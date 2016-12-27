Тренер «Могилева» Михаил Климин после поражения от «Лиды» (2:7) объявил о своем уходе из клуба.

«Традиционно поздравляю соперника с победой. Не можем мы к «Лиде» подобрать ключи. Мастерство хоккеистов «Лиды» на данный момент выше, чем у нас. Мы получили шайбы в меньшинстве и традиционно еще одну в большинстве. Совершаем нелепые ошибки из-за своей молодости. Свое большинство мы не реализовали, хотя бодались, бились.

Ходили слухи, что это мой последний матч в рядах «Могилева»? Это правда. Поэтому пользуясь случаем, хочу сказать спасибо болельщикам. Меня все здесь устраивало, но пришлось уйти по семейным обстоятельствам. Поэтому на эту тему не нужно спекулировать, я еду к семье. Но это не говорит, что я не могу сюда вернуться. Болельщикам спасибо, они для меня – близкие люди», – сказал Климин.

Напомним, Климин возглавлял команду в прошлом сезоне, а также на старте нынешнего. В декабре главным тренером «Могилева» был назначен Юрий Чух. Климин стал его ассистентом.