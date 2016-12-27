﻿ Сигневич может перейти в греческий «Платаниас». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сигневич может перейти в греческий «Платаниас»

28.12.2016 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».

Сообщается, что уже сегодня белорусский форвард прилетит на Крит, где пройдет медобследование в клубе и подпишет контракт.

После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Шпенглера: минское "Динамо" поборется за выход в полуфинал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика