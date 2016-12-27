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Сигневич может перейти в греческий «Платаниас»
28.12.2016 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».
Сообщается, что уже сегодня белорусский форвард прилетит на Крит, где пройдет медобследование в клубе и подпишет контракт.
После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.
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24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».
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