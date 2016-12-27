24-летний нападающий борисовского БАТЭ Николай Сигневич может продолжить карьеру в греческом «Платаниасе».

Сообщается, что уже сегодня белорусский форвард прилетит на Крит, где пройдет медобследование в клубе и подпишет контракт.

После 12-ти проведенных матчей в активе «Платаниаса» 14 очков и 10-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги.