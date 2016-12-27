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Кубок Шпенглера: минское "Динамо" поборется за выход в полуфинал

28.12.2016 08:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" в среду проведет второй матч группового раунда Кубка Шпенглера против "Давоса", победа позволит минчанам пробиться в полуфинал турнира.

Кубок Шпенглера: минское "Динамо" поборется за выход в полуфинал
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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28 декабря минчане проведут свой второй матч на турнире в Давосе (Швейцария). Соперником команды Крэйга Вудкрофта станет местный одноименный клуб, который накануне потерпел поражение от сборной Канады со счетом 3:4.

"Зубры" удачно стартовали в Кубке, одержав уверенную победу над "кленовыми" (4:7). В случае успеха "динамовцы" оформят путевку в полуфинал.

Напомним, что сейчас "бело-синие" занимают первую строчку в группе В — в их активе 3 очка (1 игра), вторыми идут канадцы — 3 (2), замыкает трио "Давос" — 0 (1).

Команды, которые займут 2-е и 3-е места в обеих группах, разыграют путевки в 1/2 финала в матчах плей-офф.

Матч "Давос" — "Динамо-Минск" состоится на "Валиант Арене" в 22:15 (по белорусскому времени), в прямом эфире встречу покажет телеканал "Беларусь 5". 

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане лидируют в своей группе - для выхода в 1/2 подопечным Крэйга Вудкрофта необходима только победа на швейцарским "Давосом".

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