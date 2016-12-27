Главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров остался доволен действиями команды в победном матче против «Немана» (4:2).

– Однозначно, все понимали, что игра будет тяжелой, это уже многолетнее дерби между «Неманом» и «Юностью». Мы рады, что выиграли, нам нельзя было проигрывать, мы и в предыдущем своем поединке уступили. Серьезно настраивались на эту команду, и на гродненских болельщиков. Очень важно, что мы вовремя забросили третий гол, потому что перед этим игра полностью выровнялась, в конце первого периода соперник здорово играл в нашей зоне, мы молодцы, выстояли. Победа очень важна для нас.

- Оцените 2016 год для своей команды.

– Думаю, то, что мы на первом месте, для нас это очень приятно. Правда, в любой момент мы можем с него слететь, 7 очков – это небольшое преимущество. В актив себе однозначно занесем Лигу чемпионов, где команда здорово сыграла с двумя шведскими клубами, вышли из группы. Это отличное достижение для всего нашего хоккея. И, повторюсь, для нас очень важно, что мы сохранили первое место в чемпионате в этом году, потому что противник очень серьезный.

- Сейчас большая пауза в чемпионате, какие планы?

– Проблема второго этапа в шестерке в том, что на первом этапе мы непонятно во что играем, и после этого игроки не готовы играть в подгруппе лучших. Если в КХЛ или ВХЛ счета всегда равные, преимущество обычно в 1-2 шайбы, то у нас много проходных матчей на первом этапе. И когда ты попадаешь в шестерку, здесь серьезные игры, и самое главное, это травмы хоккеистов и у кого длиннее скамейка. Наши хоккеисты не готовы играть в тот хоккей, в который должны играть с первого сентября, с первого матча чемпионата. Эти проходные игры пользы не дают ни командам, ни Беларуси, ни всему хоккею, – сказал Захаров.