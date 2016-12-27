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Денис Тыднюк: «Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»
28.12.2016 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча против «Витебска» (3:2).
– Две первые игры с «Витебском» мы провели бездарно. Можно сказать, проиграли без шансов. Последняя волевая победа соперника подняла нервы. Сегодняшняя игра ещё больше подняла нервы.
Ребятам однозначно не нравится мой цвет волос, они хотят меня осветлить. В голове столько мыслей. Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»! – сказал Тыднюк.
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Денис Тыднюк: «Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»
Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча против «Витебска» (3:2).
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