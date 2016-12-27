Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча против «Витебска» (3:2).

– Две первые игры с «Витебском» мы провели бездарно. Можно сказать, проиграли без шансов. Последняя волевая победа соперника подняла нервы. Сегодняшняя игра ещё больше подняла нервы.

Ребятам однозначно не нравится мой цвет волос, они хотят меня осветлить. В голове столько мыслей. Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»! – сказал Тыднюк.