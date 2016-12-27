﻿ Денис Тыднюк: «Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска». 21.by
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Денис Тыднюк: «Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»

28.12.2016 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча против «Витебска» (3:2).

– Две первые игры с «Витебском» мы провели бездарно. Можно сказать, проиграли без шансов. Последняя волевая победа соперника подняла нервы. Сегодняшняя игра ещё больше подняла нервы.

Ребятам однозначно не нравится мой цвет волос, они хотят меня осветлить. В голове столько мыслей. Есть всякие бездарные праздники, к примеру, День взятия Бастилии. 27 декабря я официально объявляю Днем взятия «Витебска»! – сказал Тыднюк.

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Химика-СКА» Денис Тыднюк прокомментировал результат матча против «Витебска» (3:2).

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