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Кубок Шпенглера. Минское «Динамо» против «Давоса»

28.12.2016 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера. 

Победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в четвертьфиналах. 

Кубок Шпенглера

Группа Каттини

Давос Швейцария – Динамо Минск – 22.15

Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), сборная Канады – 3 (2), Давос – 0 (1). 

Группа Торриани

Градец Кралове Чехия – Лугано Швейцария – 17.05

Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 3 (1), Автомобилист – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.

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