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Кубок Шпенглера. Минское «Динамо» против «Давоса»
28.12.2016 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.
Победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют в четвертьфиналах.
Кубок Шпенглера
Группа Каттини
Давос Швейцария – Динамо Минск – 22.15
Положение команд: Динамо Минск – 3 (1), сборная Канады – 3 (2), Давос – 0 (1).
Группа Торриани
Градец Кралове Чехия – Лугано Швейцария – 17.05
Положение команд: Лугано – 3 (1), Градец Кралове – 3 (1), Автомобилист – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В Давосе продолжается розыгрыш Кубка Шпенглера.
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