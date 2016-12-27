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Глеб не планирует завершать карьеру футболиста после рождения ребенка

28.12.2016 09:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Полузащитник сборной Беларуси по футболу и борисовского БАТЭ Александр Глеб не планирует завершать спортивную карьеру после рождения ребенка, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Глеб не планирует завершать карьеру футболиста после рождения ребенка
© Фото: арганізатараў прэс-тура
Белорусский футболист Александр Глеб впервые стал отцом

В среду, 27 декабря, у знаменитого футболиста и его супруги Светланы родилась дочь.

"Одно другому не мешает. Саша, конечно, будет заниматься воспитанием ребенка. Но и карьеру завершать он пока не собирается. Предложения есть. При выборе клуба Саша в первую очередь будет ориентироваться на то, чтобы было комфортно его семье", — рассказал младший Александра Вячеслав.

По словам Глеба-младшего, рождение ребенка больше других ждали Александр и родители. "Рождение ребенка — это большое событие. Ребеночек и Света чувствуют себя хорошо", — добавил он.

Вячеслав рассказал, что молодые родители пока не собираются показывать ребенка. "Но я  уже видел. Правда, подержать на руках  не успел", — сказал брат, добавив, что он затрудняется сказать на кого похожа девочка.

"Имя выбрано, и оно прекрасно. Но было бы неправильно, если бы вы узнали его от меня. Пусть об этом лучше скажут Саша и Света", — заключил он.

У 35-летнего футболиста это первый ребенок, несмотря на то, что он уже был женат — ранее спортсмен состоял в браке с солисткой группы "Топлесс" Анастасией Косенковой. У Светланы есть дочь от предыдущих отношений.

Любимая, спасибо за дочку

 
Теги: Минск
 
 
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Молодые родители уже выбрали имя ребенку, однако не спешат сообщать его, как и показывать дочку всему свету.

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