﻿﻿ Бывший вице-президент «Ростова»: «Калачев мог стать царем Беларуси, но отверг чумовые деньги «Анжи». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бывший вице-президент «Ростова»: «Калачев мог стать царем Беларуси, но отверг чумовые деньги «Анжи»

28.12.2016 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, как в 2014 году полузащитник команды Тимофей Калачев отверг интересное в финансовом плане предложение «Анжи».

«Весной 2014 года Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало», – рассказал Шикунов.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал, как в 2014 году полузащитник команды Тимофей Калачев отверг интересное в финансовом плане предложение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Глеб не планирует завершать карьеру футболиста после рождения ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика