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Кубок Рижской думы. Беларусь против Египта
28.12.2016 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок Рижской думы
Беларусь – Египет
28 декабря, 19.00
Латвия – Россия
28 декабря, 21.00
Положение команд: Латвия – 2 (1), Россия – 2 (1), Египет – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
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Кубок Рижской думы Беларусь – Египет 28 декабря, 19.00 Латвия – Россия 28 декабря, 21.00 Положение команд: Латвия – 2 (1), Россия – 2 (1), Египет – 0 (1), Беларусь – 0 (1).
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