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«Прессбол»: перед Хмылем стоял ультиматум вернуть до Нового года «Гомель» в тройку лидеров
28.12.2016 10:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перед исполняющим обязанности главного тренера «Гомеля» Олегом Хмылем стоял ультиматум вернуть до Нового года команду в тройку лидеров.
«Неизвестно также, все ли тренеры выйдут из мини-отпуска. Вот у наставника «Гомеля» Олега Хмыля ситуация щекотливая. Кулуарная молва уже давно почти в открытую судачит об ультиматуме, который выставлен загадочно перебравшемуся на берега Сожа экс-помощнику Михаила Захарова. Дескать, либо к концу календарного года «рыси» будут в тройке, либо исполняющий обязанности рулевого (а эта приставка от Хмыля никуда не делась) отправится на биржу труда.
Не сказать, что ультиматум активизировал команду — получалось все равно фифти-фифти. В десяти последних матчах — пять побед. Однако к счастью гомельчан подкошенный сменой тренера «Шахтер» вдруг впал в ступор, и бронзовые призеры нагнали серебряных», – говорится в тексте журналиста «Прессбола» Артура Жоля.
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Перед исполняющим обязанности главного тренера «Гомеля» Олегом Хмылем стоял ультиматум вернуть до Нового года команду в тройку лидеров, сообщает «Прессбол».
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