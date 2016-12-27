Перед исполняющим обязанности главного тренера «Гомеля» Олегом Хмылем стоял ультиматум вернуть до Нового года команду в тройку лидеров.

«Неизвестно также, все ли тренеры выйдут из мини-отпуска. Вот у наставника «Гомеля» Олега Хмыля ситуация щекотливая. Кулуарная молва уже давно почти в открытую судачит об ультиматуме, который выставлен загадочно перебравшемуся на берега Сожа экс-помощнику Михаила Захарова. Дескать, либо к концу календарного года «рыси» будут в тройке, либо исполняющий обязанности рулевого (а эта приставка от Хмыля никуда не делась) отправится на биржу труда.

Не сказать, что ультиматум активизировал команду — получалось все равно фифти-фифти. В десяти последних матчах — пять побед. Однако к счастью гомельчан подкошенный сменой тренера «Шахтер» вдруг впал в ступор, и бронзовые призеры нагнали серебряных», – говорится в тексте журналиста «Прессбола» Артура Жоля.