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Руководитель РУСАДА признала существование допинг-системы в России

28.12.2016 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

«Она осуществлялась на ведомственном уровне», – рассказала Анцелиович.

По ее словам, власти страны, в том числе Владимир Путин, не были причастны к этой системе.

Также Анцелиович сообщила, что была шокирована, когда система раскрылась.

 
 
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Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

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