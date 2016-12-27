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Руководитель РУСАДА признала существование допинг-системы в России
28.12.2016 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.
«Она осуществлялась на ведомственном уровне», – рассказала Анцелиович.
По ее словам, власти страны, в том числе Владимир Путин, не были причастны к этой системе.
Также Анцелиович сообщила, что была шокирована, когда система раскрылась.
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Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.
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