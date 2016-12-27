Исполняющая обязанности руководителя РУСАДА Анна Анцелиович признала существование допинг-системы в России.

«Она осуществлялась на ведомственном уровне», – рассказала Анцелиович.

По ее словам, власти страны, в том числе Владимир Путин, не были причастны к этой системе.

Также Анцелиович сообщила, что была шокирована, когда система раскрылась.