﻿ Крэйг Вудкрофт: «Если «Динамо» восемь лет не знало стабильных успехов, какой смысл двигаться в том же направлении?». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Если «Динамо» восемь лет не знало стабильных успехов, какой смысл двигаться в том же направлении?»

28.12.2016 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о модели игры клуба.

— Следите за тем, что о вас пишет белорусская пресса? Может, пользуетесь гугл-переводчиком?

— Нет, вообще никогда.

— Просто мой коллега Слава Федоренков был удивлен, когда недавно вы подошли к нему и стали обсуждать материал, в котором он написал, что ваша модель игры хороша, но не сработает на длинной дистанции...

— Да, ко мне подошли и рассказали, что Слава поставил под сомнение наш стиль игры. Можно ли так действовать весь сезон, правильная ли это модель и так далее. Я не спорил с журналистом — просто спросил его, какую систему он считает верной. И поинтересовался, следил ли он за схемами, приносившими успех в НХЛ, на Олимпиадах, чемпионатах мира и так далее.

Хотел просветить его относительно того, о чем он, возможно, и не знал. Преимущество нашей модели в том, что мы можем ее видоизменять по ходу игры, не жертвуя базовыми принципами.

А вообще — если восемь лет команда не знала стабильных успехов, какой смысл двигаться в том же направлении? Знаете, что такое безумие? Делать то же самое вновь и вновь, ожидая при этом другого результата, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал о модели игры клуба.

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