МИНСК, 28 дек — Sputnik. Беларусь сможет провести вторые Европейские игры в 2019 году на достойном уровне, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.



© Sputnik / Виктор Толочко Открытие Европейских игр-2019 пройдет на стадионе "Динамо"

Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, прошедшая в Минске в октябре этого года, приняла решение о проведении ЕИ-2019 в Минске. Открытие состоится на столичном стадионе "Динамо", который будет сдан после реставрации в конце 2017-го.

"Открытость Беларуси и ее авторитет на международной спортивной арене позволили привлечь в страну крупнейший континентальный спортивный форум — вторые Европейские игры 2019 года. Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне", — сказал Кобяков, слова которого приводит БелТА .

Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что на организацию крупного спортивного форума страна потратит не более 50 миллионов долларо в.