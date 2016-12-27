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Кобяков: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне
28.12.2016 11:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Беларусь сможет провести вторые Европейские игры в 2019 году на достойном уровне, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, прошедшая в Минске в октябре этого года, приняла решение о проведении ЕИ-2019 в Минске. Открытие состоится на столичном стадионе "Динамо", который будет сдан после реставрации в конце 2017-го.
"Открытость Беларуси и ее авторитет на международной спортивной арене позволили привлечь в страну крупнейший континентальный спортивный форум — вторые Европейские игры 2019 года. Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне", — сказал Кобяков, слова которого приводит
Ранее глава государства Александр Лукашенко заявлял, что
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Привлечь в республику крупный континентальный спортивный форум Беларуси позволили ее авторитет на международной арене и открытость.
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