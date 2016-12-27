Полузащитник Илья Алексиевич, восстанавливающийся после травмы, рассказал о поиске новой команды.

— Кажется, пора искать команду?

— Мы с моим агентом Женей Гайдуком в поисках. Но конкретики пока нет. Надеюсь, в январе что-то прояснится.

— Если понадобится, где будешь поддерживать форму: в родном Жодино, в не чужом тебе БАТЭ, в «Шахтере» у Олега Кубарева?

— Везде можно. Если договориться, то, думаю, всегда примут и помогут.

— Вне футбола ты провел почти год...

— Непростое время. Что ж, теперь есть что доказывать. Понимаю, что придется начинать карьеру фактически с нуля. Но я уже восстановился. Боли нет. Готов тренироваться и играть.

— Ощущаешь, что о тебе стали потихоньку забывать?

— Да я особо не люблю внимания. В футбольном мире меня вроде бы помнят. Звонят регулярно — знакомые ребята, бывшие одноклубники, – сказала Алексиевич.