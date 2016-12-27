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Мужская гандбольная сборная Беларуси с поражения стартовала на Кубке Рижской думы
28.12.2016 14:14 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 28 декабря. 27—29 декабря в Риге (Латвия) проходит традиционный турнир четырех гандбольных сборных — Кубок Рижской думы. За главный приз сражаются команды Беларуси, Египта, Латвии и России.
В первый игровой день 27 декабря Беларусь со счетом 20:23 (9:13) уступила команде Латвии. У проигравших голы на счету следующих игроков: Кулеш, Шилович — по 4, Вайлупов, Подшивалов — по 3, Мацкевич, Королек — по 2, Астрашапкин, Юринок — по 1. В другом матче первого тура Россия со счетом 24:23 выиграла у Египта.
28 декабря Беларусь сыграет с Египтом, а на следующий день с командой России.
Турнир в Риге для сборной Беларуси — этап подготовки к финальной части чемпионата мира, который с 11 по 29 января примет Франция. На предварительном этапе команда Юрия Шевцова сыграет со сборными Венгрии, Германии, Саудовской Аравии, Хорватии и Чили.
Алесь Левчук, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. 27—29 декабря в Риге (Латвия) проходит традиционный турнир четырех гандбольных сборных — Кубок Рижской думы. За главный приз сражаются команды...
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