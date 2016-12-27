Полузащитник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Рекиш поделился мнением об Александре Тишкевиче, который принял участие в «Турнире друзей».

«Запрет на участие в «Турнире друзей»? Из Жодино никто не звонил. У нас нормальное руководство, думаю, они адекватно к этому относятся.

Тишкевич? Если бы мы не ошибались, то и не существовали бы. Все ведь строится на ошибках. Ходят разговоры, что на турнире выступает человек, который подпортил репутацию. Так оно и есть. Давайте тогда каждый день вспоминать этот случай. Не побоюсь сказать, что мы все вместе оступились, весь белорусский футбол. Давайте забывать и идти дальше, вместе делать все, чтобы ситуация не повторялась», – сказал Рекиш в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».