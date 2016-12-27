﻿ Дмитрий Селюк: «Считаю Моуринью супертренером, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре, а не Погба». 21.by
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Дмитрий Селюк: «Считаю Моуринью супертренером, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре, а не Погба»

28.12.2016 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире.

«Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», — сказал Селюк.

 

 
 
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Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе...

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