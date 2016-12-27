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Дмитрий Селюк: «Считаю Моуринью супертренером, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре, а не Погба»
28.12.2016 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире.
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Дмитрий Селюк: «Считаю Моуринью супертренером, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре, а не Погба»
Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе...
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