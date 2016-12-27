Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который назвал Поля Погба лучшим полузащитником в мире.



«Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба — хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба», — сказал Селюк.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Селюк: «Считаю Моуринью супертренером, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре, а не Погба» Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе...