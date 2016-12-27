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Параховский третий год подряд признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016
28.12.2016 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центровой казанского УНИКСа и сборной нашей страны Артем Параховский по итогам традиционного ежегодного опроса «Прессбола» признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016. Параховский набрал 67 процентов голосов и далеко оторвался от разделивших второе место Александра Кудрявцева («Цмокi-Мiнск») и Виталия Лютыча («Калев», Эстония). Также зачетные баллы, хоть и немного, заработали Алексей Лашкевич, Александр Семенюк (оба — «Цмокi-Мiнск»), Дмитрий Кузьмин, Вячеслав Корж (оба — «Гродно-93») и Максим Салаш («Полфармекс Кутно», Польша).
Это третья кряду подобная победа Параховского. По числу лауреатских званий он догнал Валерия Дайнеко, Руслана Бойдакова и Александра Кудрявцева. Теперь ориентир — достижения Егора Мещерякова и Владимира Веремеенко, становившихся героями года соответственно пять и шесть раз.
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Центровой казанского УНИКСа и сборной нашей страны Артем Параховский по итогам традиционного ежегодного опроса «Прессбола» признан лучшим баскетболистом...
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