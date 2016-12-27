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Коломоец покинул «Ворсклу», игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана
28.12.2016 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport Arena.
Форвард может продолжить карьеру в одном из зарубежных чемпионатов. В частности, игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана.
Коломоец планирует окончательно определиться с новым клубом в начале 2017 года.
В текущем сезоне премьер-лиги 26-летний форвард провел 13 матчей и забил 6 голов.
Напомним, «Ворсклу» уже покинули Санжар Турсунов, Сергей Симинин, Алексей Дитятьев и Андрей Пилявский.
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Нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport Arena.
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