Нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport Arena.

Форвард может продолжить карьеру в одном из зарубежных чемпионатов. В частности, игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана.

Коломоец планирует окончательно определиться с новым клубом в начале 2017 года.

В текущем сезоне премьер-лиги 26-летний форвард провел 13 матчей и забил 6 голов.

Напомним, «Ворсклу» уже покинули Санжар Турсунов, Сергей Симинин, Алексей Дитятьев и Андрей Пилявский.