﻿ Коломоец покинул «Ворсклу», игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Коломоец покинул «Ворсклу», игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана

28.12.2016 15:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport Arena.

Форвард может продолжить карьеру в одном из зарубежных чемпионатов. В частности, игроком интересуются клубы из Польши, Беларуси и Казахстана.

Коломоец планирует окончательно определиться с новым клубом в начале 2017 года.

В текущем сезоне премьер-лиги 26-летний форвард провел 13 матчей и забил 6 голов.

Напомним, «Ворсклу» уже покинули Санжар Турсунов, Сергей Симинин, Алексей Дитятьев и Андрей Пилявский.

 

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Ворсклы» Юрий Коломоец покинул клуб в статусе свободного агента, сообщает Sport Arena.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Параховский третий год подряд признан лучшим баскетболистом Беларуси-2016
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика