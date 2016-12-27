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Грищук признан лучшим баскетбольным тренером Беларуси, обойдя Буяльского и Крутикова
28.12.2016 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Рулевой минских «Цмокаў» Игорь Грищук по итогам традиционного ежегодного опроса газеты «Прессбол» признан лучшим баскетбольным тренером Беларуси-2016.
Грищук собрал 39 процентов голосов, опередив главных тренеров женской и мужской сборных Анатолия Буяльского и Александра Крутикова. Это второй подряд триумф тренера «драконов».
В отличие от прошлого года, сейчас респонденты назвали значительно больше отечественных специалистов, достойных аплодисментов. Это – Александр Шимковяк («Олимпия»), Наталья Трофимова («Горизонт», сборная Беларуси), Георгий Кондрусевич («Цмокi-Мiнск»-2), Александр Гуляев («Борисфен»), Андрей Вавлев («Цмокi-Мiнск»), Руслан Бойдаков («Рубон»), Виталий Маклаков («Принеманье»), Надежда Каменец (ЦОР «Виктория»).
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Рулевой минских «Цмокаў» Игорь Грищук по итогам традиционного ежегодного опроса газеты «Прессбол» признан лучшим баскетбольным тренером Беларуси-2016.
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