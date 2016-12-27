Заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о целях сборной Беларуси на чемпионат мира, который в январе пройдет во Франции.

– Если команда пять лет подряд попадает на топ-турниры, то безусловно мы ставим максимальную задачу. Сегодня мы не будем говорить, что задача-минимум – это выход из группы. Вы сами прекрасно понимаете, это первоначальная задача-минимум. Но в четвертьфинале мы рассчитываем быть. Будем за это бороться, – сказал Семененя.