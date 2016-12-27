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Зампред БФГ Семененя: «Задача сборной Беларуси на ЧМ? Рассчитываем быть в четвертьфинале»

28.12.2016 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о целях сборной Беларуси на чемпионат мира, который в январе пройдет во Франции.

– Если команда пять лет подряд попадает на топ-турниры, то безусловно мы ставим максимальную задачу. Сегодня мы не будем говорить, что задача-минимум – это выход из группы. Вы сами прекрасно понимаете, это первоначальная задача-минимум. Но в четвертьфинале мы рассчитываем быть. Будем за это бороться, – сказал Семененя.

 
 
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Заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о целях сборной Беларуси на...

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