﻿ Андрей Асташевич: «Перенесенный из Тюмени этап КМ в «Раубичах» не состоится точно. Но мы готовы принять старты в январе и феврале». 21.by
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Андрей Асташевич: «Перенесенный из Тюмени этап КМ в «Раубичах» не состоится точно. Но мы готовы принять старты в январе и феврале»

28.12.2016 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из России этап Кубка мира в марте 2017 года.

- Есть ли вероятность того, что слухи о проведении в Раубичах перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону могут стать реальностью?

– Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем.

Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

- То есть перенесенный из Тюмени этап в Беларуси не состоится точно?

– Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале, – сказал Асташевич.

 
 
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Директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси...

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