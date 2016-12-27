Директор спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем прояснил вопрос о возможности принять в Беларуси перенесенный из России этап Кубка мира в марте 2017 года.

- Есть ли вероятность того, что слухи о проведении в Раубичах перенесенного из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону могут стать реальностью?

– Слухи всегда ходят. «Раубичи» в любой момент могут принять этап Кубка мира по биатлону. Как только будет принято решение, сразу примем.

Мы подавали заявку на январь-февраль в качестве резервного места проведения этапа Кубка мира. Если это март, то мы не рассматриваем эту возможность.

- То есть перенесенный из Тюмени этап в Беларуси не состоится точно?

– Естественно. Мы даже и не заявлялись на март месяц. Но мы готовы принять любой этап Кубка мира в январе и феврале, – сказал Асташевич.